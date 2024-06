La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait glané 11,49% à Andrézieux-Bouthéon pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 22,8% des voix dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 30% à Andrézieux-Bouthéon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Andrézieux-Bouthéon, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 34,98% des voix face à Valérie Hayer à 15,63% et Raphaël Glucksmann à 11,49%.

C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Andrézieux-Bouthéon avec 25,23% contre 31,02% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,41% et 7,5% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,12% contre 58,88%.