Résultat des législatives à Anglet : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Anglet à la loupe La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, pourrait en séduire une partie. Raphaël Glucksmann avait glané 18,47% à Anglet le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 30% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,12% des bulletins dans la localité.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Anglet Difficile de résumer clairement cette avalanche de données. Mais des pistes apparaissent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Anglet entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Anglet début juin ? Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Anglet, avec 22,48%, soit 4117 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 19,12% et Raphaël Glucksmann à 18,47%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Anglet au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 14,92% contre 33,08% pour Emmanuel Macron et 17,32% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 68,45% contre 31,55% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives2024 sera très commenté. Lors des législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Anglet, récoltant 12,43% des votes sur place, contre 39,83% pour Florence Lasserre (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM (61,31% contre 38,69% pour le RN). Florence Lasserre remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Anglet, un lien étroit Comment la population d'Anglet peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 1437 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,43%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 587 euros par an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 16 930 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,76%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,12%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,16%, comme à Anglet, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Anglet : la participation en question À Anglet (64600), la participation constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,41% au premier tour. Au second tour, 49,55% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Anglet ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 32 710 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,64% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,73% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?