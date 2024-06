Résultat des législatives à Annecy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Un électorat de gauche estimé entre 26% et 34% à Annecy pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en rassembler une part. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Annecy, la Nupes avait en effet rassemblé 26,51% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Une performance à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,47% pour Yannick Jadot, 1,53% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,79% à Annecy. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 9,26% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,32% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,39% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 34% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national à Annecy, un favori aux législatives ? Que déduire des résultats des dernières élections ? L'étiquette RN pourrait se situer à 20% à Annecy lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Annecy le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Si on se penche sur le détail, 10731 votants d'Annecy se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait 21,89% des voix contre Valérie Hayer à 18,17% et Raphaël Glucksmann à 16,79%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Annecy lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 15,02% contre 33,38% pour Emmanuel Macron et 21,22% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin laissera en retrait la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 70,34% contre 29,66% pour Le Pen.

12:32 - Quel score pour la majorité au premier tour à Annecy ? Le score en faveur du RN sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Avec 12,07% à Annecy, le RN était devancé par les 31,60% des candidats LREM au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Un score basé sur la totalité des électeurs, la ville comptant 2 circonscriptions. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

11:02 - Annecy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quelle influence les habitants d'Annecy exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 16,33% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,29% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 687 euros/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 40 028 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,15% et d'une population étrangère de 9,15% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,73%), témoigne d'une population instruite à Annecy, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les législatives sont lancées à Annecy : scrutin en cours L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Début juin, durant les élections européennes, 42,65% des inscrits sur les listes électorales d'Annecy (Haute-Savoie) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,78% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,17% au premier tour. Au deuxième tour, 54,48% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Annecy cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.