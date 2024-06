Résultat des législatives à Antibes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Antibes pour ces élections législatives ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion rejoindra le Front populaire ? Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Antibes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,73% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 10,35% à Antibes. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 6,73% de Manon Aubry (LFI), les 4,06% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,09% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 21% cette fois.

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Antibes Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,1% pour la liste Rassemblement national à Antibes le 9 juin Consulter des résultats plus récents semble aussi indispensable au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Antibes. Le bulletin enregistrait 35,1% des suffrages, devant Valérie Hayer à 15,37% et Raphaël Glucksmann à 10,35%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Antibes lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est certainement la clé pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Antibes lors du premier tour de la présidentielle avec 28,25%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,35%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,95% et 13,84% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45,6% contre 54,4%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Antibes ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Antibes il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,85% au premier tour, contre 30,97% pour Eric Pauget (Les Républicains), Antibes étant partie intégrante de la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 35,58% contre 64,42% pour les vainqueurs. Eric Pauget remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Antibes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A mi-chemin des législatives, Antibes apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 24,61% de cadres pour 75 130 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 12 203 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 20 530 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 14,1% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,71% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 8 397 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 756 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Antibes incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Abstention à Antibes : que retenir des précédentes élections ? Le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 à Antibes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,75% au premier tour. Au deuxième tour, 40,44% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Antibes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 54 402 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,91% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,98% au second tour, ce qui représentait 39 697 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français est par exemple capable d'inciter les citoyens d'Antibes à ne pas rester chez eux.