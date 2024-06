Résultat des législatives à Apt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes à Apt ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 13,17% à Apt le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 11,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,61% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 30% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Apt, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,68% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les instituts de sondage ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Apt Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 26% voire plus à Apt ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Apt le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Apt, à 34,24%, soit 1193 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 13,29% et Raphaël Glucksmann à 13,17%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Apt lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,54% contre 26,27% pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 23,2% et 7,57% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,54% contre 53,46%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Apt ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces législatives 2024. Avec 18,23% à Apt, le Rassemblement national avait été distancé par les 28,68% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jean-François Lovisolo (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Dynamique électorale à Apt : une analyse socio-démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Apt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 21,13%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (62,71%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3 249 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,39% et d'une population étrangère de 10,17% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Apt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,31% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Apt L'observation des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Au moment des élections européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 47,87% des inscrits sur les listes électorales d'Apt (Vaucluse). La participation était de 46,11% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,04% au premier tour et seulement 39,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Apt ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.