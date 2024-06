Résultat des législatives à Arles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Arles ? La Nupes étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Arles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,47% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,22% à Arles. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 34% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Arles avant les législatives ? Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais des indices apparaissent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever pas loin des 30% à Arles. Une estimation qui semble coller avec les électeurs également grattés par le parti dans la zone sur la même période (32,41% pour Jordan Bardella en 2019 et 37,13% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut encore évoluer.

15:31 - 37,13% pour le RN à Arles début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est notable. Si on se penche sur le détail, 7140 habitants d'Arles passés par les urnes ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a convaincu ainsi 37,13% des voix face à Manon Aubry à 14,69% et Raphaël Glucksmann à 12,22%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Arles lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,42% contre 28,04% pour Jean-Luc Mélenchon. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 19,43% et 9,08% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 49,66% contre 50,34%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Arles ? Les élections législatives 2022 à Arles ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 25,48% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône, alors que les candidats Nupes rassembleront 32,47% des voix. A l'issue du second tour, c'est encore Christophe Caillault qui va glaner le plus de suffrages, avec 52,22% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Arles aux élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Arles est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 50 415 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 5 093 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 33 419 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,58% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 4 453 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,12%, Arles se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,99%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2176,89 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Arles incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention aux législatives à Arles : un aperçu détaillé À Arles (13104), le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère important de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,4% au premier tour. Au deuxième tour, 44,61% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,02% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 70,98% au second tour, c'est-à-dire 26 596 personnes.