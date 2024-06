Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Artiguelouve, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,52% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 20% à Artiguelouve. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (5,55%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,47%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,54%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 33% sur place.

18:42 - Le RN a solidement séduit à Artiguelouve

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.