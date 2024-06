En direct

19:50 - À Artix, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 20,51% à Artix le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 6,51% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,29% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 30% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,08% des bulletins dans la commune.

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Artix Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 24% ou plus à Artix ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Artix il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste portée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Artix, avec 31,81% des votes, soit 425 voix, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 20,51%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 11,98%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Artix au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 20,43% contre 24,59% pour Emmanuel Macron et 21,82% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 55,35% contre 44,65% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - David Habib (Divers gauche) en avance lors des législatives 2022 à Artix Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection des députés à l'échelle locale. Les législatives 2022 à Artix ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,27% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 31,83% des voix. Sur la commune d'Artix, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN. Une victoire, donc, pour David Habib dans la localité.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Artix Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Artix, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 3 440 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 239 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,96% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 204 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,19%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2313,58 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Artix, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Artix : quel était le pourcentage de participation aux précédentes législatives ? L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 54,69% des personnes aptes à participer à une élection à Artix avaient pris part au scrutin. La participation était de 55,25% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,16% au premier tour et seulement 50,18% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Artix pour les élections législatives 2024 ? En comparaison, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.