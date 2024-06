En direct

19:39 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Asnières-lès-Dijon pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Asnières-lès-Dijon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,18% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,38% à Asnières-lès-Dijon. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 21% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,27%), de Marie Toussaint (4,74%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,65%).

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Asnières-lès-Dijon Alors que tirer de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,92% dans la moyenne nationale pour Bardella à Asnières-lès-Dijon aux européennes Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 177 électeurs d'Asnières-lès-Dijon se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, séduisait ainsi 28,92% des suffrages contre Valérie Hayer à 20,92% et Raphaël Glucksmann à 14,38%.

14:32 - Asnières-lès-Dijon avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Asnières-lès-Dijon avec 16,51% contre 41,57% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,77% et 8,55% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 30,86% contre 69,14%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Revenir sur le dernier scrutin législatif donne des indices précieux au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, Asnières-lès-Dijon, couverte par la 1ère circonscription de la Côte-d'Or, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 38,32%, alors que le RN restera derrière à 14,97%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Didier Martin (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Asnières-lès-Dijon et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Asnières-lès-Dijon révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,79%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (71,57%) met en relief le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux important de cadres, atteignant 42,99%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,74%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,76%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 9,04% à Asnières-lès-Dijon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Asnières-lès-Dijon Au cours des derniers scrutins électoraux, les 1 340 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des européennes de début juin, le taux d'abstention s'était hissé à 39,63% dans la commune d'Asnières-lès-Dijon. L'abstention était de 41,89% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,74% au premier tour et seulement 47,31% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Asnières-lès-Dijon ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017.