19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Athis-Val de Rouvre pour ces législatives 2024 ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 11,36% à Athis-Val de Rouvre début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 23% sur place. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Athis-Val de Rouvre, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 20,63% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Athis-Val de Rouvre Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 25% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Athis-Val de Rouvre le 9 juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Athis-Val de Rouvre. Le mouvement cumulait 33,01% des votes, contre Valérie Hayer à 18,81% et Raphaël Glucksmann à 11,36%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Athis-Val de Rouvre au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,39% contre 30,56% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,97% et 5,4% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 42,08% contre 57,92%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Athis-Val de Rouvre ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Athis-Val de Rouvre, récoltant 17,21% des votes sur place, contre 38,90% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Athis-Val de Rouvre : élections législatives et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique d'Athis-Val de Rouvre façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,32%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2128,95 €/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 811 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,38%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,2%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Athis-Val de Rouvre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,28% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Athis-Val de Rouvre : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Athis-Val de Rouvre (61100), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 333 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,09% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,81% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel député succédera à Jérôme Nury dans la 3ème circonscription de l'Orne ?