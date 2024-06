Résultat des législatives à Aube : l'élection 2024 en direct

14:24 - Comprendre l'électorat d'Aube : un regard sur la démographie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aube mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,4%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (64,63%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (69,23%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 373 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,69%) et le nombre de résidences HLM (20,03% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Aube mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 9,83% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.