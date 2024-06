En direct

19:37 - À Audrieu, que vont décider les électeurs de la gauche ? Une autre question qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,91% à Audrieu. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 28% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (7,43%), de Marie Toussaint (3,72%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,97%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Audrieu, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 31,04% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les sondages ?

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Audrieu ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN semble déjà solide à Audrieu entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,93%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,2%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points comparé aux législatives 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 34,2% dans la moyenne nationale pour Bardella à Audrieu le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 184 électeurs d'Audrieu ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, a glané ainsi 34,2% des votes face à Raphaël Glucksmann à 16,91% et Valérie Hayer à 11,71%.

14:32 - 27,82% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Audrieu La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. La communauté électorale d'Audrieu avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe de file de l'ancien FN prenait la tête avec 27,82% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,48% et 18,46% des voix. La quatrième place revenait à Yannick Jadot, avec 8,26% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,28% contre 57,72%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Audrieu ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Avec 21,73% à Audrieu, le RN avait été distancé par les 31,04% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (56,43% contre 43,57% pour le RN). Emma Fourreau remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Audrieu aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote d'Audrieu, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 148 habitants répartis dans 470 logements, ce village présente une densité de 89 habitants/km². Ses 43 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,45%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 38,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 162,08 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Audrieu incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux élections législatives à Audrieu À Audrieu (14250), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 81,02% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,11% au premier tour, c'est-à-dire 746 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,31% au premier tour et seulement 50,48% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Audrieu pour les élections législatives 2024 ? La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite serait notamment en mesure d'impacter les choix que feront les habitants d'Audrieu.