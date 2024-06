En direct

19:37 - Les supporters de la Nupes en question L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Authie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,09% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,51% pour Yannick Jadot, 2,24% pour Fabien Roussel et 3,26% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 23,45% à Authie. Mais ce sont 39% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (7,78%), de Marie Toussaint (8,57%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,35%).

18:42 - Rassemblement national : quel score à Authie à l'issue des législatives ? Que conclure de cette masse de chiffres ? La progression du RN semble déjà solide à Authie entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,54%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (16,35%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Authie pas vraiment en phase avec la France lors des européennes Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. Un véritable raz de marée… Même si certaines communes échappent à la règle ! Le trio de tête des récentes élections européennes à Authie, en effet, était composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 23,45% des bulletins, devançant la liste de Valérie Hayer avec 22,66% et Jordan Bardella avec 16,35%.

14:32 - À Authie, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est probablement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Authie que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait engrangé 13,14% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,05%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,2% et Marine Le Pen avec 13,14%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,9% contre 78,1%).

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel en 2022 Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections de l'Assemblée, localement. Le RN n'a pas convaincu à Authie en 2022, lors des élections du Parlement, avec 9,79% au premier tour, contre 36,43% pour Fabrice Le Vigoureux (LREM), Authie votant pour la 1ère circonscription du Calvados. Sur la commune d'Authie, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

11:02 - Authie : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Authie comme partout. Avec ses 27,52% de cadres supérieurs pour 1 676 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 872 foyers fiscaux. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,31% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,79% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 471,17 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, Authie incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Authie : les enseignements L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à Authie (14280). Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 36,87% au premier tour. Au second tour, 39,72% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 294 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 15,7% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 15,46% au premier tour.