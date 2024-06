Résultat des législatives à Autun : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche estimé entre 16% et 22% à Autun pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 16,09% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,21% à Autun. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Autun en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 12 points à Autun entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 31% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Autun au début du mois ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Autun, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 39,21% des voix face à Valérie Hayer à 15,67% et Raphaël Glucksmann à 12,21%.

14:32 - Autun avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,33% contre 29,26% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,85% et 8,87% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,33% contre 55,67%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Lors des dernières législatives à Autun, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,52% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 39,90% pour Rémy Rebeyrotte (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 58,39%. Rémy Rebeyrotte conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Autun : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections législatives, Autun regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 145 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 942 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 13,59% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 13,92% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les 1 152 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2017,87 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 16,0%, synonyme d'une situation économique fragile. À Autun, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Autun : les législatives débutent L'analyse des résultats des scrutins électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 9 370 inscrits sur les listes électorales à Autun, 49,77% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,55% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,88% au premier tour. Au deuxième tour, 55,76% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Autun ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour.