Résultat des législatives à Avrillé : premiers chiffres de l'élection 2024

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Avrillé ?

Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des indices apparaissent… La progression du RN se montre déjà puissante à Avrillé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,56%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,34%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé à 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.