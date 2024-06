Résultat des législatives à Ayherre : l'élection 2024 en direct

14:25 - Les défis socio-économiques d'Ayherre et leurs implications électorales

La composition démographique et la situation socio-économique d'Ayherre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 37 hab/km² et 51,65% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,55% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,04%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (5,97%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Ayherre mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,83% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.