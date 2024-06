Résultat des législatives à Bagnac-sur-Célé : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces législatives. Le RN ne convainquait pas à Bagnac-sur-Célé il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,55% au premier tour, contre 32,73% pour Huguette Tiegna (La République en Marche), Bagnac-sur-Célé votant pour la 2ème circonscription du Lot. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Élections à Bagnac-sur-Célé : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant le bureau de vote de Bagnac-sur-Célé, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 865 logements pour 1 477 habitants, la densité de la ville est de 67 hab/km². L'existence de 113 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 14,39% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,76% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,76% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 33,41% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 394,93 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bagnac-sur-Célé montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.