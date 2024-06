Résultat des législatives à Baie-Mahault : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels pourraient être les reports pour les voix de gauche à Baie-Mahault ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives précédentes à Baie-Mahault. C'est cependant un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 54,58% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 11,54% à Baie-Mahault. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 16,41% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,39% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 33% cette fois.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Baie-Mahault Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit pas loin des 30% à Baie-Mahault ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Baie-Mahault dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Un autre scrutin bien plus récent est venu atomiser l'équilibre trouvé il y a deux ans. Dans le détail, 947 votants de Baie-Mahault ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré 29,15% des voix face à Manon Aubry à 16,41% et Valérie Hayer à 13,7%.

14:32 - Baie-Mahault avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 14,88% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 55,13%, suivi donc de Marine Le Pen avec 14,88% et Emmanuel Macron avec 14,79%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,6% contre 35,4%).

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Baie-Mahault ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant au niveau local pour cette législative. Aux législatives en 2022 à Baie-Mahault, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 20,91% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 54,58% pour Rody Tolassy (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers gauche avec 53,26%. C'est donc Max Mathiasin (Divers gauche) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Analyse socio-économique de Baie-Mahault : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Baie-Mahault fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 30 909 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 9 640 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 8 561 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (75,12%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 1 168 résidents étrangers, soit 3,85% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 596 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,35%, synonyme d'une situation économique tendue. À Baie-Mahault, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Baie-Mahault : scrutin en cours Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? Début juin, durant les élections européennes, 23 036 électeurs de Baie-Mahault (Guadeloupe) avaient pris part au scrutin (soit 15,2%), à comparer avec une participation de 16,26% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 25,3% au premier tour. Au second tour, 29,25% des votants se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.