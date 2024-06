Résultat des législatives à Baincthun : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux de Baincthun : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Baincthun, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,85% et une densité de population de 48 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 555 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,73%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,63%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,02% à Baincthun, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.