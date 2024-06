Résultat des législatives à Ballots : l'élection 2024 en direct

14:53 - Quel résultat à Ballots pour le Rassemblement national au premier tour ?

Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN arrivait en pôle position à Ballots en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Jean-Michel Cadenas au sommet au premier tour, avec 25,24% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Mayenne. C'est en revanche Géraldine Bannier (Ensemble !) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Ballots au second tour, avec 56,48%.