Résultat des législatives à Bastia : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Bastia, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente aux dernières législatives à Bastia. On trouvait un ticket Régionaliste sur la première marche au premier tour, avec 37,50% des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est Michel Castellani (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,55% à Bastia pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Bastia en 5 ans Que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Bastia entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à environ 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Bastia il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 3682 électeurs de Bastia ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a convaincu ainsi 41,95% des votes devant Raphaël Glucksmann à 11,55% et Valérie Hayer à 9%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle il y a deux ans à Bastia ? Marine Le Pen avait fini première avec 29,3% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Bastia. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,36%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 12,01% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 58,11%, devant Emmanuel Macron à 41,89%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Bastia ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Bastia, grappillant 11,34% des voix sur place, contre 37,50% pour Michel Castellani (Régionaliste). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme Régionaliste l'emporter.

11:02 - Bastia : démographie et socio-économie impactent les législatives En pleine campagne électorale législative, Bastia est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 48 768 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 4 806 entreprises, Bastia permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,68%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 5 330 résidents étrangers, soit 11,04% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2181,33 €/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, Bastia incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bastia : les législatives débutent Au fil des dernières années, les 49 376 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 22 803 personnes en âge de voter à Bastia avaient pris part à l'élection (soit 39,4%), contre un taux de participation de 33,8% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,04% au premier tour et seulement 35,05% au second tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 58,17% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 56,18% au deuxième tour, ce qui représentait 12 345 personnes.