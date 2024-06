Résultat des législatives à Batilly : l'élection 2024 en direct

14:53 - Quel score à Batilly pour le Rassemblement national au premier tour ?

Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment de l'élection du jour. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN réalisait un bon score à Batilly. On retrouvait en effet Anthony Boulogne devant ses concurrents au premier tour, avec 30,72% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 55,59%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,41%.