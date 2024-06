En direct

19:48 - Un potentiel de 17% à 18% pour la gauche à Bazancourt La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en rassembler une portion. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,37% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,05% à Bazancourt. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Qui peut vaincre le Rassemblement national à Bazancourt ? Alors que retenir de cet ensemble de chiffres ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait s'élever tout proche des 40% à Bazancourt. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également gagnés par le parti dans la zone ces dernières années : une hausse de 5 points qui peut toujours grimper.

15:31 - La liste Rassemblement national à 47,96% à Bazancourt le 9 juin dernier Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Bazancourt, avec 47,96% des votes, soit 423 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,63%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,05%.

14:32 - À Bazancourt, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour estimer une tendance politique locale. La cité de Bazancourt avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La patronne de l'ancien Front national l'emportait avec 41,49% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,4% et 13,75% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,36% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN avait aussi une longueur d'avance avec 57,03% contre 42,97%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans pour les législatives, le RN réalisait un bon score à Bazancourt. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Marne, c'est Roger Paris qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,78%. Xavier Albertini (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,00%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bazancourt Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Bazancourt comme dans toute la France. Avec une population de 2 388 habitants répartis dans 1 063 logements, cette commune présente une densité de 175 habitants/km². Ses 129 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 722 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 21,02% des résidents sont des enfants, et 6,04% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,79% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 224,74 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Bazancourt contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Bazancourt : scrutin en cours Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,61% dans la commune de Bazancourt. La participation était de 52,37% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,03% au premier tour et seulement 37,22% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 78,77% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 75,43% au premier tour, c'est-à-dire 1 311 personnes.