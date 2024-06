Résultat des législatives à Bazougers : l'élection 2024 en direct

Analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Bazougers, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,45% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,12% pour Géraldine Bannier (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 58,94%. Géraldine Bannier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bazougers et leurs implications électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Bazougers mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,39% ont 75 ans et plus. Avec ses 7,54% d'agriculteurs pour 1 092 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bazougers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,47% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.