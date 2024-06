Résultat des législatives à Beaulieu-sur-Layon : l'élection 2024 en direct

Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Beaulieu-sur-Layon, récoltant 13,71% des voix sur place, contre 40,25% pour Laëtitia Saint-Paul (LREM). Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Laëtitia Saint-Paul (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Beaulieu-sur-Layon

Devant le bureau de vote de Beaulieu-sur-Layon, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 353 habitants répartis dans 627 logements, cette localité présente une densité de 111 habitants par km². L'existence de 105 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,97% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 35,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,61 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Beaulieu-sur-Layon incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.