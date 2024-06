En direct

19:41 - Le Nouveau Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 22,55% à Beaupuy. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 35% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Beaupuy, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24,78% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,15% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Beaupuy avant les législatives Alors que tirer de cette masse de données ? L'étiquette Rassemblement national devrait atteindre 20% à Beaupuy lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par le scrutin européen du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est assez risqué, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Un séisme aussi à Beaupuy le 9 juin dernier ? Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Beaupuy, avec 24,35%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 22,55% et Valérie Hayer à 16,67%.

14:32 - Beaupuy avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 33,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,43% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Beaupuy. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 17,47% des voix. Le deuxième round de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,45% contre 30,55% pour Le Pen.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Beaupuy Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Beaupuy il y a deux ans, lors des législatives, avec 15,58% au premier tour, contre 33,45% pour Corinne Vignon (La République en Marche), Beaupuy faisant partie de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 39,77% contre 60,23% pour les vainqueurs. Corinne Vignon conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Beaupuy Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Beaupuy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 35,65% de cadres pour 1 263 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 106 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (94,42%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 28,5% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 41,65% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 150,68 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, à Beaupuy, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Beaupuy ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à Beaupuy, qu'en sera-t-il de la participation ? Le désir de changement des habitants pourrait en effet ramener les habitants de Beaupuy dans les isoloirs. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 86,88% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,94% au deuxième tour, soit 777 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,67% au premier tour. Au second tour, 58,74% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Corinne Vignon dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne ?