Résultat des législatives à Belforêt-en-Perche : l'élection 2024 en direct

À Belforêt-en-Perche (61130), l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,33% au premier tour. Au second tour, 47,6% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Belforêt-en-Perche cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,46% des électeurs de la ville. La participation était de 74,95% au deuxième tour, ce qui représentait 1 059 personnes.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Belforêt-en-Perche ?

Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Belforêt-en-Perche. Pour les élections législatives, les 577 parlementaires français de l'Assemblée législative vont être renouvelés au scrutin uninominal à deux tours. Concrètement, ce 30 juin 2024, les votants de Belforêt-en-Perche doivent choisir entre les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), de la coalition de la majorité arrivera à obtenir le plus de suffrages à Belforêt-en-Perche ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.