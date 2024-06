En direct

19:47 - À Bellegarde-en-Forez, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bellegarde-en-Forez, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,03% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 11,91% à Bellegarde-en-Forez le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Bellegarde-en-Forez Que peut-on retenir de toutes ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Bellegarde-en-Forez le 9 juin dernier ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 42,57% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Bellegarde-en-Forez, contre Valérie Hayer à 12,18% et Raphaël Glucksmann à 11,91%. Le RN séduisait ainsi 318 habitants de Bellegarde-en-Forez passés par les urnes.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Bellegarde-en-Forez lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Bellegarde-en-Forez au cours de l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 31,64% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,47% et 11,24% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,71% des voix. Avec 48,81%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,19%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Bellegarde-en-Forez ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Bellegarde-en-Forez, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 22,33% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,83% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 62,19%. Jean-Pierre Taite remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Bellegarde-en-Forez : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel portrait faire de Bellegarde-en-Forez, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 991 habitants répartis dans 844 logements, cette localité présente une densité de 104 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 114 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 065 foyers fiscaux. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,66% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 29,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 5,22%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 736 euros par an. Finalement, à Bellegarde-en-Forez, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bellegarde-en-Forez Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Durant les dernières européennes, parmi les 1 430 inscrits sur les listes électorales à Bellegarde-en-Forez, 53,64% étaient allés voter. La participation était de 51,01% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,38% au premier tour. Au deuxième tour, 41,53% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Bellegarde-en-Forez cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,37% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 76,95% au second tour, ce qui représentait 1 058 personnes.