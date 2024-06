Résultat des législatives à Bellême : l'élection 2024 en direct

14:24 - Bellême aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Bellême, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 456 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 198 entreprises, Bellême est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (59,69%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 20,75% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 958,68 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bellême écrit une nouvelle page de l'histoire française.