Résultat des législatives à Belleville : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces législative 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait en première position à Belleville lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, c'est Anthony Boulogne qui arrivait en tête au premier tour avec 31,36%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 57,14%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,86%.

11:02 - Belleville : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment les électeurs de Belleville peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec 49,23% de population active et une densité de population de 139 hab par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 10,14% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 501 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,83%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,18%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Belleville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,41% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.