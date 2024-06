Résultat des législatives à Berné : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Berné, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 29,67% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,06% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 57,29%. Jean-Michel Jacques conservait donc son avance sur place.

Devant le bureau de vote de Berné, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 791 logements pour 1 562 habitants, la densité de la commune est de 43 hab/km². Avec 65 entreprises, Berné permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,4%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 36,15% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,3% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 265,39 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Berné contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

À Berné (56240), l'un des critères essentiels de ces législatives sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,53% au premier tour. Au second tour, 48,38% des électeurs se sont déplacés. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 137 personnes en âge de voter au sein de la localité, 79,42% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 80,47% au premier tour, soit 915 personnes.