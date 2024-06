Résultat des législatives à Berre-l'Étang : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Berre-l'Étang ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, reste une inconnue. Raphaël Glucksmann avait terminé à 5,32% à Berre-l'Étang pour ces élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Berre-l'Étang, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 23,52% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 10 points à Berre-l'Étang Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Berre-l'Étang début juin ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Berre-l'Étang. L'extrême droite a enregistré 50,18% des voix, soit 2190 voix, devant Manon Aubry à 17,74% et Valérie Hayer à 5,77%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Berre-l'Étang lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est certainement la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Berre-l'Étang que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 35,52% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 30,85% et 14,03%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,34% contre 41,66%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Berre-l'Étang lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Romain Tonussi qui arrivait en pôle position au premier tour avec 37,89% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,50%.

11:02 - Berre-l'Étang : élections législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des législatives, Berre-l'Étang foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 912 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 927 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Berre-l'Étang accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 054 résidents étrangers, soit 14,85% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2087,37 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,34%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Berre-l'Étang, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Berre-l'Étang : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Berre-l'Étang ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 40,52% au premier tour et seulement 39,64% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 71,16% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,1% au premier tour, ce qui représentait 6 917 personnes.