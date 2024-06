Résultat des législatives à Bétaille : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bétaille

La composition démographique et la situation socio-économique de Bétaille façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans le bourg, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,38% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,57%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (14,84%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,25%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,84%, comme à Bétaille, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.