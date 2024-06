Résultat des législatives à Bierné-les-Villages : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bierné-les-Villages

La structure démographique et socio-économique de Bierné-les-Villages façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 47,16% de population active et une densité de population de 28 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 8,58% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 11,67%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (6,85%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,53%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bierné-les-Villages mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,16% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.