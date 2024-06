Résultat des législatives à Billère : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la gauche unie scrutés L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Billère, le binôme Nupes avait en effet réuni 39,32% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 19,58% à Billère. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 34% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (7,64%), de l'EELV Marie Toussaint (6,09%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,44%).

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Billère Que déduire des résultats des derniers scrutins ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Billère entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 22% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 24,03% à Billère le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Billère, avec 24,03%. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 19,58% et Valérie Hayer à 16,08%.

14:32 - 28,49% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Billère C'est certainement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Billère avait voté pour Marine Le Pen à 18,31% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec respectivement 28,49% et 22,7% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,18% contre 35,82% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Billère ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Avec 14,27% à Billère, le RN était devancé par les 39,32% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Billère, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Billère et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Billère, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,25% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec 45,01% de population active et une densité de population de 2873 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,1%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 382 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,31% et d'une population immigrée de 9,48% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Billère mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - L'abstention aux législatives à Billère L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Billère. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,07% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Billère ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,89% au premier tour, ce qui représentait 6 540 personnes.