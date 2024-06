Résultat des législatives à Bischheim : premiers chiffres de l'élection 2024

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des législatives 2022 (ce qui amènerait virtuellement le parti de Jordan Bardella à environ 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

La ville de Bischheim avait offert à Marine Le Pen 20,39% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la candidate avec respectivement 30,71% et 26,86% des voix. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 35,03% contre 64,97%.

Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections législatives 2024. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Bischheim, cumulant 18,96% des voix sur place, contre 30,82% pour Sébastien Mas (LFI-PS-PC-EELV). Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Sébastien Mas (LFI-PS-PC-EELV) pour le leadership localement.

11:02 - Bischheim : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A mi-chemin des législatives, Bischheim émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 17 939 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 249 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,93% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 2 290 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2080,38 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,26%, annonçant une situation économique précaire. À Bischheim, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.