14:25 - Les défis socio-économiques de Bischwihr et leurs implications électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Bischwihr comme partout ailleurs. Dotée de 484 logements pour 1 169 habitants, la densité de la commune est de 298 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 68 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 604 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (93,6%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 48,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 721,36 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Bischwihr incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.