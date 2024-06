En direct

19:51 - La gauche aussi dans les favoris à Boucau pour ces élections législatives 2024 ? Une autre question de ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait cumulé 16,35% à Boucau début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 35% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Boucau, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 34,83% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Boucau en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais des indices se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN arrive à près de 24% ou plus à Boucau ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Boucau dans la moyenne française concernant Jordan Bardella au début du mois Le résultat de ces législatives fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Boucau, avec 27,73% des votes (1004 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 16,35%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 12,54%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Boucau au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 19,38% contre 25,02% pour Emmanuel Macron et 23,94% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,63% devant Marine Le Pen (40,37%).

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Boucau ? Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Boucau, comptant 16,21%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 34,83% des voix. Boucau se tournera d'ailleurs encore vers Sandra Pereira-Ostanel au second tour, finalement à la première place localement avec 56,89%.

11:02 - Les enjeux locaux de Boucau : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, Boucau se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 809 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 578 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 535 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,47%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 481 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,46%, Boucau est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,21%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 646 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Boucau affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.

09:32 - Analyse de la participation lors des dernières élections législatives à Boucau La participation constituera l'une des clés du scrutin législatif à Boucau (64340). Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,83% au premier tour. Au deuxième tour, 53,18% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 991 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 83,04% avaient participé au vote. La participation était de 77,84% au second tour, ce qui représentait 4 666 personnes.