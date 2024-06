Résultat des législatives à Bouère : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection des députés. Lors des dernières législatives à Bouère, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 21,31% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 30,49% pour Grégory Boisseau (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 52,71%. C'est ainsi Géraldine Bannier (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Bouère : ce qu'il faut savoir

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Bouère comme dans toute la France. Avec ses 1 069 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 35 entreprises, Bouère permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,08%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 34,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,43% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1,88 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bouère, les spécificités locales se joignent aux défis français.