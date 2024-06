Résultat des législatives à Bouguenais : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 22,25% à Bouguenais. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 46% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bouguenais, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 43,64% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,21% et Emmanuel Macron avec 28,29% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République à Bouguenais. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 15,95% des voix. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,38% contre 29,62% pour Le Pen.

11:02 - Bouguenais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bouguenais foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 20 410 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 443 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,71% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Bouguenais abrite une communauté diversifiée, avec ses 754 résidents étrangers, soit 3,69% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,94%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2355,89 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Bouguenais, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.