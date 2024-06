En direct

19:46 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Boult-sur-Suippe fait envie La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Boult-sur-Suippe, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,16% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 7,76% à Boult-sur-Suippe le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant encore autour des 17% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 10 points à Boult-sur-Suippe Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 38% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,18% pour le RN à Boult-sur-Suippe au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on se penche sur le détail, 319 habitants de Boult-sur-Suippe passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 44,18% des voix devant Valérie Hayer à 13,16% et François-Xavier Bellamy à 9,28%.

14:32 - 33,53% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Boult-sur-Suippe C'est probablement la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 33,53% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Boult-sur-Suippe. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,05%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,33% des voix. Au 2e tour, la candidate du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 52,15% contre 47,85%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Boult-sur-Suippe lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Marne, c'est Roger Paris qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,56%. Mais c'est finalement Xavier Albertini (La République en Marche) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Boult-sur-Suippe au second tour, avec 54,05%.

11:02 - Boult-sur-Suippe et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Boult-sur-Suippe, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 715 logements pour 1 787 habitants, la densité de la commune est de 86 hab par km². Avec 68 entreprises, Boult-sur-Suippe se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,4% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 20,67% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,52% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 41,85% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 13,01 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Boult-sur-Suippe, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Boult-sur-Suippe : un aperçu détaillé À Boult-sur-Suippe, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,21% au premier tour et seulement 57,74% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Boult-sur-Suippe ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 291 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,14% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,82% au second tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des familles cumulée avec les craintes provoquées par le conflit israélo-palestinien, sont en mesure d'inciter les citoyens de Boult-sur-Suippe à s'intéresser plus fortement au scrutin.