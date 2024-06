Résultat des législatives à Bourg-la-Reine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes disparue à Bourg-la-Reine ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse est complexe. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 20,88% à Bourg-la-Reine. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 12,57% de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,58% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 42% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Bourg-la-Reine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 30,14% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,89% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à Bourg-la-Reine, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si en France entière, les sondeurs chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 19% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - Bardella défait à Bourg-la-Reine lors des européennes du 9 juin Le verdict qui est tombé lors des élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière peut donc sembler aussi logique au moment du scrutin de ce 30 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Bourg-la-Reine, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 21,38% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,88% et Manon Aubry avec 12,57%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Bourg-la-Reine au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Chez les électeurs de Bourg-la-Reine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 6,58%, la patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,14% et 24,38% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 83,29% contre 16,71% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Bourg-la-Reine, récoltant 4,99% des suffrages sur place, contre 31,58% pour Maud Bregeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Bourg-la-Reine : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des législatives, Bourg-la-Reine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 51,6% de cadres pour 20 810 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 864 entreprises, Bourg-la-Reine permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (61,29%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 2 461 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1320,09 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bourg-la-Reine, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Bourg-la-Reine À Bourg-la-Reine (92340), l'un des facteurs décisifs de ces législatives sera sans nul doute le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 38,77% au premier tour et seulement 39,37% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Bourg-la-Reine cette année ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,69% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 17,94% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?