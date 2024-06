Résultat des législatives à Bourg-Madame : l'élection 2024 en direct

14:25 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bourg-Madame

La démographie et le contexte socio-économique de Bourg-Madame déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 40,81% de population active et une densité de population de 154 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,6% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (58,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 322 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 32,09% et d'une population immigrée de 37,16% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 42,03%, comme à Bourg-Madame, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.