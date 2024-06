En direct

19:39 - Quel verdict pour à gauche à l'issue de ces élections législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, reste un mystère. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,8% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,01% à Boussac. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 24% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 13 points à Boussac Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Boussac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Boussac au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Il y a quelques semaines en effet, à Boussac, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 34,46% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,46% et Raphaël Glucksmann à 13,01%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Boussac au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Ce sont Emmanuel Macron avec 29,17% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,07% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République à Boussac. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,3% des voix. Le deuxième tour ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 54,49% contre 45,51% pour Le Pen.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche à Boussac ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Les élections législatives 2022 à Boussac ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 16,56% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Creuse, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 27,88% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM (52,60% contre 47,40% pour le RN). Jean-Baptiste Moreau remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Boussac : une analyse socio-démographique Dans les rues de Boussac, les élections sont en cours. Avec ses 1 242 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 125 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (54,56%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 37,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1752,08 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Boussac, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Boussac : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères essentiels du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention à Boussac (23600). La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français pourraient en effet impacter les choix que feront les habitants de Boussac. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,89% au second tour, c'est-à-dire 668 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 54,63% au premier tour et seulement 53,01% au deuxième tour. Quel député se substituera à Jean-Baptiste Moreau dans la 1ère circonscription de la Creuse ?