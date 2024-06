Résultat des législatives à Bretenoux : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Bretenoux : perspectives électorales

Quelle influence la population de Bretenoux exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (35,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 645 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bretenoux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,96% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.