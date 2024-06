Résultat des législatives à Bretoncelles : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Bretoncelles, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 469 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 89 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 432 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,22% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 44,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 417,18 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Bretoncelles manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Bretoncelles ?

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Durant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 46,12% des votants de Bretoncelles, contre une abstention de 43,61% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,33% au premier tour et seulement 51,16% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bretoncelles ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.