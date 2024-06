En direct

19:50 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Bretteville-sur-Odon ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bretteville-sur-Odon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,73% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 21,75% à Bretteville-sur-Odon. Mais ce sont 36% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,24%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,36%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2%).

18:42 - Le Rassemblement national à Bretteville-sur-Odon, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se situer à 20% à Bretteville-sur-Odon lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Bardella défait à Bretteville-sur-Odon lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant, même s'il y a des exceptions... À Bretteville-sur-Odon, les dernières élections européennes donnaient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 24,48% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,75% et Jordan Bardella avec 17,7%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Bretteville-sur-Odon ? Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Bretteville-sur-Odon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 12,66% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,31%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,68% et Marine Le Pen avec 12,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,77% contre 77,23%).

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche à Bretteville-sur-Odon ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très observé. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bretteville-sur-Odon il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 8,47% au premier tour, contre 37,45% pour Fabrice Le Vigoureux (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Bretteville-sur-Odon votant pour la 1ère circonscription du Calvados. Sur la commune de Bretteville-sur-Odon, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Analyse socio-économique de Bretteville-sur-Odon : perspectives électorales Quel impact aura la population de Bretteville-sur-Odon sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 15,68% des résidents sont des enfants, et 11,01% sont des personnes âgées. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,55%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,17%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,82%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,89%), témoigne d'une population instruite à Bretteville-sur-Odon, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Bretteville-sur-Odon : retour sur la participation aux dernières législatives Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Début juin, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 39,56% dans la commune de Bretteville-sur-Odon, contre une abstention de 38,84% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,2% au premier tour et seulement 43,18% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bretteville-sur-Odon pour les élections législatives ? Pour le premier tour de la présidentielle, 19,87% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,64% au deuxième tour.