Résultat des législatives à Briouze : l'élection 2024 en direct

Comprendre l'électorat de Briouze : un regard sur la démographie locale

Quel portrait faire de Briouze, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 866 logements pour 1 513 habitants, la densité de la commune est de 89 habitants/km². Ses 82 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 40,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1960,22 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Briouze, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.