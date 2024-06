Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de 20% à Briscous lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

14:32 - Briscous avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

L'élection à la présidence de la République est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Briscous avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,44%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 26,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,28% et 13,44% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 40,37% contre 59,63%.