Résultat des législatives à Bron : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bron convoité L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 15,09% à Bron pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 43% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (21,6%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,49%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,49%). Au cours du premier tour des législatives à Bron, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 30,6% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à comparer enfin avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Bron avant les législatives Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 15 points de plus aux législative 2024 par rapport à son résultat des dernières législatives (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - Le RN défait à Bron lors des élections du 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Le Rassemblement national n'a pas percé il y a quelques jours en effet, à Bron, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 20,13% aux européennes. La liste de Manon Aubry confisquait la première position avec 21,6%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Bron lors de la présidentielle 2022 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 32,02% et Emmanuel Macron avec 27,5% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République à Bron. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 13,98% des voix. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 71,06% contre 28,94% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Bron ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Bron, cumulant 10,36% des votes sur place, contre 30,60% pour Abdelkader Lahmar (LFI-PS-PC-EELV). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - Bron : législatives et dynamiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Bron façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,34% et une densité de population de 3950 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (71,74%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 10 227 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,33% et d'une population immigrée de 19,20% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,56% à Bron, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Bron Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Bron, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français est en mesure d'inciter les électeurs de Bron à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 23 336 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,52% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 67,82% au second tour, c'est-à-dire 15 840 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,43% au premier tour. Au deuxième tour, 46,49% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Bron ? Quel député remplacera Alexandre Vincendet dans la 7ème circonscription du Rhône ?